DIRECT. Guerre en Ukraine : la France se dit "consternée" par des propos de l'ambassadeur de Chine sur la Crimée

#PROCHE_ORIENT En 1997, la ville est coupée en deux zones : le quartier arabe, et le quartier juif, qui compte également beaucoup de résidents palestiniens. Mais la coercition est telle qu'une intifada ("soulèvement" en arabe) éclate en l'an 2000. Afin de briser l'insurrection palestinienne, l'armée durcit le ton et traite de plus en plus violemment la population arabe. Choqué par les brutalités et les humiliations dont sont victimes les Palestiniens, le sergent Yahuda Shaul quitte l'armée et décide de dénoncer les exactions commises par les forces de défense israéliennes. Voici son témoignage :

(FRANCEINFO)