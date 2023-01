DIRECT. Guerre en Ukraine : des frappes russes s'abattent sur Kiev peu après minuit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Il est 9h, le moment est venu de faire le premier point sur l'actualité de la journée (et de l'année) :



Hausse du smic, ristourne générale sur le carburant remplacée par une indemnité pour les ménages les plus modestes, préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans... Comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures. Franceinfo fait le point.



#BRESIL L'investiture du président Lula se déroule dans la journée à Brasilia sous le signe de l'absence de Jair Bolsonaro. Ce dernier a quitté le pays avant même la fin de son mandat, et d'importantes mesures de sécurité face à la menace posée par ses partisans radicaux.



#CLIMAT La Saint-Sylvestre a été à l'image de l'année, anormalement chaude du fait du réchauffement climatique. Près de 25°C ont été recensés hier à Verdun (Ariège), et quelque 90 villes ont connu dans la journée des températures record pour un mois de décembre.





L'Ukraine a accusé aujourd'hui la Russie d'avoir lancé "plus de 20 missiles" sur son territoire, faisant au moins une victime à Kiev et des dizaines de blessés. 2023 sera "l'année de notre victoire", a déclaré ce soir Volodymyr Zelensky, lors de ses vœux aux Ukrainiens après plus de dix mois de guerre.