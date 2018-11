Ukraine, les ports bloqués par la Russie

Des deux ports ukrainiens sur la mer d'Azov, Berdiansk est le plus petit.

Chaque année, près de 4,5 millions de tonnes de marchandises y sont exportées.

Mais ce chiffre devrait chuter de plus de moitié.

Les contrôles de sécurité russes ont rendu le transport particulièrement cher.

Aleksandr BARTCHAN, directeur administratif, Port de Berdiansk:

"Quand on regarde ce que le port rapportait il y a deux ans et la situation actuelle, on est vraiment dans une dynamique négative. Le font-ils exprès? ça en a tout l'air."

Depuis une semaine, aucun navire n'a pu franchir le détroit de Kertch.

Sur ce site, quatre bateaux sont complètement à l'arrêt.

L'Ukraine accuse la Russie de vouloir étouffer ses ports.

Volodymyr CHEPURYI, maire de Berdiansk

"Nous n'avons pas de plan B. Le plus effrayant, c'est que si le détroit de Kertch demeure bloqué, les deux ports de Berdiansk et de Marioupol pourraient devoir fermer."

La crise en mer d'Azov couve depuis plusieurs mois. Après l'inauguration en mai d'un pont qui la relie à la Crimée en traversant le détroit de Kertch, la Russie n'a eu de cesse de chercher à renforcer sa présence dans cette zone.