Législatives en Croatie : les conservateurs en tête, mais avec moins de sièges que prévu

Toutes les options sont donc ouvertes pour des coalitions, après une campagne tendue entre le Premier ministre et le président, ennemis de longue date de la vie politique croate.

Les négociations s'annoncent difficiles pour former une majorité. Les conservateurs au pouvoir en Croatie sont arrivés en tête des élections législatives selon les premières estimations, mais avec moins de sièges qu'en 2020. Selon les premiers sondages, le HDZ du Premier ministre, Andrej Plenkovic, remporterait entre 58 et 59 des 151 sièges du Parlement - contre 66 en 2020. En seconde position, les sociaux-démocrates (SDP) du président, Zoran Milanovic, auraient 43 ou 44 sièges.

"Le HDZ [conservateurs] a remporté plus de mandats que la gauche réunie, ce qui constitue un excellent résultat", a salué avant 20h le vice-Premier ministre sortant, Davor Bozinovic. Le président conservateur du Parlement sortant, Gordan Jandrokovic, a lui salué un résultat "solide". "On peut dire que la Croatie a choisi le changement. En regardant les résultats des partis du centre gauche, je suis optimiste et je crois que les résultats définitifs seront encore meilleurs que les sondages", a déclaré, en face, le vice-président du SDP, Sinisa Hajdas Doncic.

Des options ouvertes pour des coalitions

Derrière les deux grands partis croates, la droite nationaliste du mouvement patriotique Homeland arrive en 3e position, et pourrait recueillir 13 sièges. Le parti de gauche écologiste Mozemo 11, et les ultra-conservateurs de Most, qui ont un temps gouverné avec les HDZ avant d'être chassés du gouvernement, remporteraient 9 sièges.

Toutes les options semblent donc ouvertes pour des coalitions. Après une campagne tendue en forme de match de boxe entre le Premier ministre et le président, ennemis de longue date de la vie politique croate, l'heure est donc venue de négocier.