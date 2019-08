DIRECT. Brexit : la suspension du Parlement est un "scandale constitutionnel", dénonce le président de la Chambre des communes

Ce qu'il faut savoir

Coup de tonnerre au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé, mercredi 28 août, qu'il allait demander à la reine Elizabeth II de suspendre les travaux du Parlement à partir du 9 septembre et jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit. L'annonce de Boris Johnson a provoqué de vives critiques de la part de l'opposition et d'une partie des conservateurs. Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a notamment qualifié la suspension du Parlement de "scandale constitutionnel".

Les députés ne siégeront que quelques jours. Après la rentrée parlementaire prévue le 3 septembre, les députés siégeront jusqu'au 9 septembre et reprendront leurs travaux le 14 octobre, jour du discours de la reine, qui présente traditionnellement le programme du gouvernement.

Deux semaines pour "débattre" du Brexit. Boris Johnson affirme que les députés auront "l'occasion de débattre du programme du gouvernement et de son approche du Brexit avant le Conseil européen [des 17 et 18 octobre] et pourront ensuite voter les 21 et 22 octobre, une fois son résultat connu". "Si je réussis à conclure un accord avec l'UE, le Parlement pourra alors passer la loi pour la ratification de l'accord avant le 31 octobre", a-t-il déclaré.

La livre en baisse. La livre sterling a chuté de 0,7 % face à l'euro et au dollar après cette annonce, qui renforce l'hypothèse d'u Brexit "dur", une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.