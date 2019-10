Brexit : les Britanniques exaspérés par un feuilleton interminable

60% des Britanniques estiment que le Brexit a un impact négatif sur leur moral. Dernier rebondissement en date : les pirouettes épistolaires de Boris Johnson. Samedi 19 octobre, le Premier ministre fait parvenir deux lettres à Bruxelles. L'une demande officiellement un report du Brexit, mais Boris Johnson ne la signe pas. L'autre est bien signée de sa main, mais dit tout l'inverse. "Il joue à une partie de poker sauf qu'il joue avec notre futur", déplore un Britannique.

Le Brexit banni de certains journaux télévisés

Plus le feuilleton dur, plus les habitants du Royaume-Uni s'en lassent. "Moi ça ne m'intéresse plus, il y a trop de négativité", indique une jeune femme. Trois ans de crise et d'incertitudes que même les journalistes de la BBC sont parfois bien incapables d'expliquer. Depuis quelques jours, des programmes d'informations ont même décidé de ne plus traiter le Brexit. Selon une récente étude, un tiers des téléspectateurs ne regarderaient plus la télévision à cause de ce feuilleton interminable.

