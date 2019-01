Brexit : comment sortir de la crise ?

"Theresa May a jusqu'à lundi [21 janvier] pour trouver un plan B", rapporte la journaliste Laura Kalmus en direct de Londres (Royaume-Uni), alors que l'accord sur le Brexit vient d'être rejeté par le Parlement, mardi 15 janvier. "Elle va tenter de parler avec les différents partis pour trouver la voie à suivre. Elle peut soit renégocier avec Bruxelles, mais le temps lui est compté. La date fatidique est le 29 mars prochain. Le risque d'une sortie sèche de l'Europe, sans aucun accord, n'a jamais été aussi élevé", explique-t-elle.

Un vote de défiance en préparation

Theresa May peut aussi reculer la date du Brexit, "ou écouter les députés écossais qui appellent à un second référendum", ajoute Laura Kalmus. "Avant cela, le gouvernement devra faire face ce soir [mercredi 16 janvier] à un vote de défiance. Il a peu de chance d'être adopté, mais s’il est adopté, Theresa May ne sera plus Première ministre et les Britanniques seront appelés à de nouvelles élections", conclut la journaliste de France 3.

