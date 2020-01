Brexit : Boris Johnson a signé l'accord de retrait de l'UE

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sur Twitter avoir signé, vendredi 24 janvier, l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue pour le 31 janvier, saluant "un nouveau chapitre dans l'histoire" de son pays. Le texte avait été signé un peu plus tôt dans la journée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is