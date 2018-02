Allemagne : la formation d'un gouvernement se négocie jusqu'au bout de la nuit

Les discussions se poursuivent ce mardi soir à Berlin, d'où s'exprime en direct Alban Mikoczy, le correspondant de France Télévisions. C'est un vieux classique des négociations. On discute toute la nuit. On bloque la pendule à minuit. L'objectif est d'arriver à un accord avant que le jour se lève. Il y a deux points d'achoppement majeurs. Le SPD voudrait que soit reconnue l'idée d'une couverture sociale médicale universelle et que le gouvernement se calme sur les CDD très nombreux en Allemagne.

Cinq mois sans gouvernement

Ce qui est sûr, c'est que cela fait cinq mois que l'Allemagne se cherche une coalition et cela commence à faire désordre. Beaucoup pensent qu'Angela Merkel a perdu la main et que même si elle arrive à former une coalition, il faudra ensuite qu'elle ait l'aval des adhérents socialistes. Ce n'est pas gagné. L'Allemagne est toujours à l'heure actuelle en crise politique.

