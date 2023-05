Danemark : une politique dure pour lutter contre l'immigration

C'est la nouvelle mesure prise par le gouvernement danois. Il a décidé de céder les logements sociaux au privé et de reloger ses habitants. Une nouvelle qui fait réagir.

À Copenhague (Danemark), un chantier dans un quartier fait polémique. La majeure partie des habitants serait d'origine étrangère. Pour la mairie, il n'y aurait pas assez de mixité. Alors, elle a décidé de prendre des mesures : céder les logements sociaux au privé et reloger les habitants ailleurs. C'est le cas de Mohammed Aslan qui vit là-bas depuis plus de quarante ans. Il est chef d'entreprise et parfaitement intégré. Depuis l'annonce, il est sous le choc. "On n'a rien fait, nous ne sommes pas des criminels. Pourquoi devrions-nous être chassés de nos maisons ? Mes quatre enfants sont nés ici, ont grandi ici. Ils ont eu une bonne éducation, ont un travail. Pourquoi sommes-nous rangés dans la mauvaise catégorie de la population ?", questionne-t-il.

Une mesure parmi tant d'autres

Ce plan anti-ghetto initié par le gouvernement est une des nombreuses mesures qui ont été mises en place contre les étrangers. Confiscation des biens arrivés sur le territoire, accès restreint aux allocations, au Danemark, tout est fait pour décourager les immigrés de vouloir s'installer.