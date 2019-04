Se prêtant au débat, cette proposition s’est invitée sur le plateau de LCI, où la journaliste Isabelle Gounin a comparé la situation en France au reste de l’Europe : «Par rapport à nos voisins européens, on va dire qu’aujourd’hui, on est dans la norme, dans la moyenne. À part l’Espagne, qui a davantage de jours fériés que nous : ils en ont quatorze. Et bien regardez en réalité, on est au-dessus encore de l’Allemagne.» Selon la carte affichée, les Allemands auraient neuf jours fériés par an, soit deux de moins que les Français. La journaliste en conclut donc qu’ «on pourrait effectivement peut-être vivre sans un jour férié», en supprimant par exemple le 11 novembre.

C’est bien mal connaître les spécificités allemandes, puisque comme souvent Outre-Rhin, tout dépend du Land et parfois même de la ville dans laquelle on vit. Ainsi les habitants de Hambourg n’ont que 10 jours fériés, tandis que ceux d’Augsbourg en Bavière remportent le jackpot avec 14 jours, soit 3 de plus qu’en France. Le chiffre de 9 cité par LCI correspond en réalité aux jours fériés que tous les Länder ont en commun, comme Noël, le jour de l’an, ou la fête nationale; ou au nombre de jours fériés qu’avait Berlin jusqu’à récemment. Or en 2019, les élus berlinois ont voté pour que le 8 mars, la journée des droits des femmes, devienne le dixième jour férié pour tous les habitants de la capitale.

