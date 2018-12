En manque de candidats, l'armée allemande envisage de recruter des ressortissants de l'Union européenne

La Bundeswehr a besoin d'ingénieurs et de médecins, mais pour recruter des soldats européens, Berlin doit modifier la loi allemande.

Elle manque notamment de médecins et d'ingénieurs. Face à une pénurie de candidats, l'armée allemande envisage de recruter des spécialistes venus d'autres Etats membres de l'Union européenne, a expliqué, jeudi 27 décembre, le chef d'état-major de la Bundeswehr. L'armée "a besoin de personnel (...), nous devons regarder dans toutes les directions en période de pénurie de travailleurs qualifiés", a affirmé Eberhard Zorn au groupe de journaux régionaux Funke Mediengruppe.

Cette "option" impliquerait une modification de la loi allemande, qui précise qu'un soldat de la Bundeswehr doit posséder la nationalité du pays. Selon Funke Mediengruppe, Berlin a déjà sondé ses partenaires européens. La République tchèque, la Suède, la Belgique et le Danemark ne seraient pas contre, mais la France se serait montrée réservée. La Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie et la Grèce auraient pour leur part émis des doutes, craignant que leurs soldats potentiels soient attirées par un salaire plus élevé en Allemagne. "Nous devons bien entendu veiller à ne pas entrer en concurrence avec nos homologues européens", a reconnu Eberhard Zorn.

La Bundeswehr s'intéresserait prioritairement aux citoyens européens vivant déjà en Allemagne. Les candidats devront parler allemand, présenter un certificat de bonne conduite de la police et déclarer leur allégeance à l'Etat allemand, selon Funke Mediengruppe. Contacté par l'AFP, le ministère de la Défense allemande a confirmé ces informations.