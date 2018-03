Allemagne : une victoire pour Angela Merkel ?

Amaury Guibert est en direct de Berlin et revient sur la fin de la crise politique qui a fragilisé Angela Merkel. "Cette crise est finie et c'est un soulagement pour les Allemands qui commençaient à s'impatienter. C'est un soulagement aussi en Europe et surtout à Paris. 'C'est une bonne nouvelle' a dit Emmanuel Macron, qui a des projets de réforme de la zone euro qui ne peuvent pas avancer sans Berlin", indique le journaliste.

SPD en pleine crise

Mais il n'est pas sûr que l'Allemagne reste un partenaire fort. "Angela Merkel sort très affaiblie de cette crise car en Allemagne il a été évoqué très clairement la fin de sa carrière politique. Aujourd'hui, une majorité d'Allemands souhaitent qu'elle n'aille pas au bout de ses quatre ans de mandat. La Chancelière va aussi devoir gouverner avec des sociaux-démocrates en pleine crise, qui vont être difficiles à gérer. C'est tout le paradoxe de cette séquence politique allemande : le pays va très bien économiquement, mais politiquement, il n'a jamais été aussi fragilisé", conclut le journaliste.

