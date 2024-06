Allemagne : inondations meurtrières dans le sud du pays

La région de la Bavière, en Allemagne, est confrontée depuis vendredi 31 mai à des pluies diluviennes qui ont contraint près de 2 000 habitants à évacuer. Le corps sans vie d’un pompier a été retrouvé.

Des inondations historiques. Dans une petite commune de Bavière, en Allemagne, un hélicoptère évacue des sinistrés, surpris par la soudaine montée des eaux. La rivière est sortie de son lit, les premiers dégâts sont considérables. Une femme de 43 ans est portée disparue, elle se trouvait dans sa cave.

Un train a déraillé

Autre lieu, à Pfaffenhofen, dans le sud-ouest du pays, un pompier a perdu la vie pendant la nuit. Il portait secours à des habitants en difficulté. Des dizaines de communes au sud du pays se retrouvent les pieds dans l’eau. Dans cette région rurale, l’activité est complètement désorganisée, les prochaines heures seront décisives. Dans la région voisine, le pire a été évité. Le train rapide ICE a déraillé et heureusement, ne s’est pas couché sur le flanc. En cause un glissement de terrain et des branches d’arbre. 185 passagers se trouvaient à bord et personne n’a été blessé.