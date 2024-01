Allemagne : 250 000 manifestants dans les rues contre le parti d'extrême droite AfD, en tête dans les sondages

D'autres rassemblements sont prévus dimanche, notamment à Berlin et Dresde en Saxe, un bastion du parti anti-migrants et anti-système Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Des responsables politiques, des représentants religieux, mais aussi des entraîneurs de la Bundesliga, le championnat de football allemand, avaient appelé la population allemande à se mobiliser. Selon la chaîne de télévision publique ARD, environ 250 000 personnes ont manifesté, samedi 20 janvier, contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), actuellement au plus haut dans les sondages à quelques mois de trois importantes élections régionales dans l'est du pays, où le parti compte le plus de partisans.

La mobilisation a été déclenchée par la révélation, le 10 janvier, par le média d'investigation allemand Correctiv, d'un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère, discuté en novembre lors d'une réunion d'extrémistes à Potsdam, près de Berlin. Parmi les participants se trouvaient une figure de la mouvance identitaire radicale, l'Autrichien Martin Sellner, et des membres de l'AfD. Une révélation qui a secoué l'Allemagne.

D'autres rassemblements prévus dimanche

Les rassemblements les plus importants ont eu lieu à Francfort, la capitale financière du pays, avec 35 000 participants selon la police locale. Un nombre similaire de manifestants ont convergé à Hanovre (nord), certains brandissant des pancartes "Les nazis dehors", tandis que quelque 30 000 personnes ont aussi défilé dans les rues de Dortmund (ouest), et 16 000 à Halle, selon la police. Des manifestations se sont aussi tenues à Erfurt, Aix-la-Chapelle, Kassel et dans de nombreuses autres villes plus petites, à l'image des mobilisations quotidiennes cette semaine.

D'autres rassemblements sont prévus dimanche, notamment à Berlin et Dresde en Saxe, un bastion du parti antimigrants et antisystème.