Sécurité : bientôt des agents de sécurité privés comme en Espagne ?

Confier davantage de missions de sécurité à des sociétés privées, voilà le souhait de Gérard Collomb. Plusieurs pays européens, comme l'Espagne, ont déjà sauté le pas. Il y a ainsi plus d'agents de sécurité privés que de policiers et de gendarmes réunis. À Alpedrete (Espagne), nombre d'entre eux s'entrainent au tir à balle réelle, comme des policiers. Une pratique très encadrée par les autorités espagnoles : uniforme obligatoire, matricule sur la poitrine, menottes et matraque au ceinturon.

30 000 agents armés

Près de 30 000 agents de sécurité espagnols sont armés, soit 3 fois plus qu'en France. Pour travailler sur des sites sensibles, ces agents doivent réussir leurs exercices de tir chaque année. "Je n'ai utilisé mon arme qu'une seule fois, pour dissuader. J'ai tiré en l'air pour le calmer ; c'était un homme avec un couteau", explique l'un d'eux. Ces agents de sécurité protègent habituellement des entrepôts de la police, des sites ultra sécurisés qui nécessitent le port d'armes à feu.

