Eurozapping : les routes en Espagne limitées à 90 km/h, des poules OGM pour soigner au Royaume-Uni

L'Espagne baisse la vitesse sur les routes. Mardi 29 janvier, les routes espagnoles seront limitées à 90 km/h au lieu de 100, là où la France peine à imposer les 80. Les panneaux ont été démontés lundi. "Nous voulons sauver 90 vies par an", ambitionne Pere Navarro, directeur général de la circulation. Une initiative rondement menée qui n'a pour l'instant soulevé aucun tollé.

Les "Audi" en grève en Hongrie. Les 13 000 salariés de Audi en Hongrie exigent une hausse de salaire de 18%. Depuis jeudi dernier, les moteurs n'arrivent plus en Allemagne. Le mouvement commence à provoquer du chômage technique.

Des poules transgéniques pour soigner au Royaume-Uni. Un chant traditionnel pour des volatiles qui le sont beaucoup moins. Dans leurs oeufs, elles produisent un anticancéreux. Une fois extraite, la substance revient dix fois moins chère qu'avec des procédés classiques. C'est un espoir de voir baisser le coût des traitements.

Spectaculaire vol d'un tableau en Russie. Sur la vidéosurveillance, on voit un homme décrocher un tableau dans un musée de Moscou et partir avec sans que personne ne bouge. Les forces de l'ordre ont intercepté un suspect quelques heures plus tard. L'œuvre représente une montagne en Crimée. Elle a été retrouvée intacte sur un chantier. La sécurité du musée a été renforcée.

