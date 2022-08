Espagne : un orage meurtrier en Catalogne

Mardi 30 août, des habitants de Catalogne (Catalgone) ont dû faire face à un spectacle terrifiant : d’énormes glaçons durs comme de la pierre sont tombés du ciel et sont venus s’abattre à pleine vitesse dans les jardins et les piscines. De longues minutes d’effroi et d’impuissance devant des grêlons parfois plus gros que des balles de tennis. Le phénomène climatique est rarissime.



Un bébé de 20 mois tué

Dans la petite commune de La Bisbal d’Empordà, c’est du jamais vu. Une fillette de 20 mois, heurtée à la tête par de la grêle, est décédée. Cinquante personnes ont été blessées. D’autres ont cherché à se réfugier à l’intérieur, comme dans un restaurant. "Ce n’est pas normal. Le ciel est en train de nous tomber sur la tête", estime un homme. Un agriculteur a été obligé de se réfugier sous son tracteur. Il a malgré tout reçu un grêlon sur la tête. Après un quart d'heure de grêle, les dégâts sont importants.