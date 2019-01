Espagne : le petit Julen retrouvé mort au fond du puits où il était tombé, après douze jours de recherches

Un opération d'ampleur exceptionnelle avait été lancée pour retrouver l'enfant de 2 ans.

C'est le triste dénouement de longues opérations de recherche, qui ont tenu l'Espagne en haleine. Le petit Julen, 2 ans, tombé dans un puits étroit et profond, le 13 janvier, à Totalan dans le sud de l'Espagne, a été retrouvé mort dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 janvier, ont annoncé les autorités.

"Malheureusement à 01h25 du matin, les équipes de sauvetage sont parvenues au niveau du puits où l'on recherchait Julen et ont localisé le corps sans vie du petit", a écrit sur Twitter le préfet d'Andalousie, en présentant ses "condoléances" à la famille.

Julen Rosello jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille, alors que ses parents déjeunaient non loin, quand il avait chuté dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, accidentellement selon ses parents. Le puits avait été creusé pour trouver de l'eau sans autorisation, selon les autorités.