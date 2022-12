Vosges : le Parc naturel des Ballons, une faune et une flore sous protection

Avec ses chevreuils, lièvres et même des lynx, le parc naturel des Ballons des Vosges regorge d’une biodiversité riche que de nombreux amoureux de la région protègent.

Le Grand Ballon, plus haut massif des Vosges se cache sous un épais manteau de neige à plus de 1 400 mètres d’altitude. Quand la météo fait des siennes en plein hiver, il est souvent difficile à apercevoir. Un mauvais temps qui n’est pas un problème pour Philippe Beaud, guide de montagne. Sa mission est d’aller à la rencontre des promeneurs pour s’assurer qu’ils respectent cette nature fragile et notamment la faune sauvage. Des animaux qu’il sait parfaitement repérer grâce aux traces laissées sur la neige.

Des logements bio-climatiques

Pour profiter encore plus de cette nature, les touristes peuvent aussi passer la nuit dans une cabane sur pilotis niché au milieu des arbres. Le petit-déjeuner y est servi avec des produits locaux. Un gîte, hébergement responsable pensé par Loïc Frey. Chaque structure est composée de 1200 pièces de bois local. C’est un logement bio-climatique. Les douches sont d’ailleurs alimentées par des panneaux photovoltaïques. Une volonté de préserver la nature retrouvée plus bas dans la vallée de Munster, célèbre pour son fromage qui se vend dans tout l’Hexagone.