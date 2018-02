Yonne : un village privé d'eau potable à cause des pesticides

C'est un rituel dont les habitants d'Étais-la-Sauvin (Yonne) se passeraient bien volontiers : la livraison de packs de bouteilles d'eau par le maire et ses adjoints. Une obligation pour cette petite commune de l'Yonne, l'eau n'y est plus potable. Impossible ici de boire l'eau du robinet ni même de se brosser les dents avec. Cela fait plus d'un an que la situation perdure. Les habitants sont contraints de stocker les bouteilles d'eau minérale, mais certains commencent à perdre patience.

"Il y a des périodes où [l'eau] est marron"

"C'est très difficile surtout d'empêcher les enfants de boire de l'eau du robinet. Et rien que les douches, je trouve ça galère parce que non seulement l'eau n'est pas potable, mais en plus il y a des périodes où elle est marron", note une habitante. L'eau est contaminée par un pesticide utilisé par les agriculteurs locaux. Il faudrait la filtrer, mais la commune de 650 habitants n'en a pas les moyens. La nappe phréatique est souillée et le problème récurrent. Le réseau d'eau devrait toutefois bientôt être raccordé à une commune voisine, mais les habitants devront patienter au moins jusqu'au mois de mai avant de retrouver une eau potable.