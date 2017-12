Glyphosate : l'Argentine malade

L'Argentine, le pays du soja transgénique. 60% des terres agricoles sont consacrées au soja et pour obtenir ce rendement intensif, 300 000 tonnes de glyphosate sont utilisées par an. Les spots publicitaires du fabricant promettent une agriculture abondante, mais n'évoquent pas les risques sanitaires de l'épandage. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le glyphosate est probablement cancérogène. Sofia Gatica peut en témoigner : elle possède la liste des victimes de son village et a elle-même perdu son bébé deux jours après sa naissance, à cause d'une malformation rénale. Elle a porté plainte contre l'État argentin. Au final, ni le gouvernement, ni le fabricant n’ont été poursuivis. Seulement le propriétaire du champ et de l'avion épandeur ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis. Une maigre consolation, au regard du nombre de malades. 33% des personnes sont ainsi atteintes de cancer et 80% des enfants ont des pesticides dans le sang.

Les cas de cancers multipliés par trois en dix ans

Trois enquêtes indépendantes ont été réalisées en Argentine et toutes arrivent à la conclusion d'une relation inquiétante entre le glyphosate et l'Homme. Fabian Tomasi est devenu la victime emblématique du glyphosate en Argentine. Âgé de 51 ans, il est atteint d'une polyneuropathie toxique sévère. Ouvrier agricole pendant six ans, il était chargé de déposer des litres de glyphosate dans les cuves de l'avion d'épandage. Le bétail de cet éleveur a été touché à la naissance, ses cochons sont tous morts en quelques heures. Les cas de cancers ont été multipliés par trois en dix ans, chez l'Homme. L'Argentine est devenue le troisième pays exportateur de soja transgénique au monde. Le pays n'en connait pas encore les conséquences, sur la santé de millions d'Argentins.

