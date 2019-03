Nouvelle-Calédonie : la barrière de corail en danger

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La Nouvelle-Calédonie est un paradis pour la plongée sous-marine. Fragile trésor de biodiversité, le récif corallien de l'archipel est menacé par le réchauffement climatique. L'île principale est encerclée par une immense barrière de corail qui fait rempart et protège le plus grand lagon au monde. Fanny et Valentine, chercheuses en biologie marine, vont plonger pour vérifier l'état de santé des coraux. Comme les grandes forêts tropicales, les récifs servent de refuge à de nombreuses espèces.

Le blanchissement des coraux

Le changement climatique est tel que certains coraux pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Fanny n'oubliera jamais les dégâts de l'été 2016 : la température de l'eau atteignait les 30 degrés. 3 degrés de plus, qui ont suffi à effacer les couleurs, comme un coup de javel. Ce phénomène est appelé le blanchissement des coraux.

