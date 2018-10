Morbihan : un village autonome en électricité

À Béganne, commune de 1 400 habitants dans le Morbihan, quatre éoliennes sont là, posées au-dessus de la forêt, à 2 km du village. Depuis quatre ans, elles produisent l'électricité de la commune, et même davantage, l'équivalent de la consommation de 6 000 foyers. Béganne est le premier parc éolien en France voulu par des riverains et payé par des particuliers. La famille Dugué, par exemple, paie sa facture au même prix que les autres abonnés, mais eux participent au parc éolien en étant actionnaire à hauteur de 6 000 €.

Un projet amortissable en quinze ans

"Voir notre autonomie en électricité à Béganne, c'était un rêve qui est devenu réalité", souligne Brigitte Dugué. Les quatre éoliennes ont coûté 12 millions d'euros, dont 800 000 ont été investis par l'État, 1 800 000 € par des particuliers et 9 400 000 € ont été prêtés par des banques. Le propriétaire est une association avec un millier d'investisseurs riverains. Pour son président, l'opération est rentable, amortissable sur quinze ans. Le parc éolien citoyen de Béganne a donné des idées. Trente communes rurales sont sur le point de signer leur premier permis de construire et plus de 200 projets sont à l'étude en France.

Le JT

Les autres sujets du JT