Méditerranée : des mesures pour mieux la protéger

Protéger davantage la Méditerranée des ravages de l’activité humaine est l’un des objectifs fixés par Emmanuel Macron lors du Congrès mondial de la nature. “Nous allons porter d’ici à 2027 ce 0,2% de protection forte à 5% de protection forte de notre Méditerranée”, a annoncé le président de la République. Cette protection existe déjà dans le Parc national de Port-Cros, dans le Var.





Le mérou est revenu peupler les fonds marins





Depuis 1963, les eaux sont interdites de pêche et de sports nécessitant un moteur jusqu’à 600 mètres des côtes. Cette protection porte ses fruits puisque le mérou est revenu peupler les fonds marins. Pour les associations qui défendent l’environnement, l’annonce du président est une bonne nouvelle. “Grâce à cette nouvelle ambition, on va pouvoir passer d’un confetti à un condensé de ce que la Méditerranée a de meilleur en termes d’écosystème et de nature”, explique un défenseur de la nature.