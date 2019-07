Loire-Atlantique : vives tensions entre militants écologistes et habitants favorables à la construction d'un Surf Park

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Loire-Atlantique, à Saint-Père-en-Retz, un parc dédié au surf divise. Entre des habitants plutôt favorables au projet et des militants écologistes radicalement contre, les tensions sont vives. Les opposants dénoncent un projet absurde alors que la mer est à seulement quelques kilomètres du futur site. "C'est consommateur de terres agricoles, de terres nourricières qui vont disparaître de plus en plus, et c'est consommateur d'eau", estime le cofondateur du collectif Terres communes Hubert Morice.

La crainte des autorités

De leur côté, les habitants favorables attendent beaucoup de ce nouveau projet, vecteur d'emplois selon eux. "C'est important pour moi et pour le dynamisme de la commune", lance une femme favorable. Les militants ont d'ores et déjà annoncé l'occupation du champ. Aujourd'hui, les autorités n'ont qu'une crainte : un nouveau Notre-Dame-des-Landes.

