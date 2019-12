L'Assemblée nationale vote la fin de l'emballage plastique à usage unique pour... 2040

Avec ce dispositif – s'il est définitivement adopté par le Parlement – des objectifs successifs de réduction, de réutilisation ou de recyclage des emballages plastique à usage unique seraient fixés tous les cinq ans.

La fin de l'emballage plastique à usage unique, ce n'est pas pour tout de suite. L'Assemblée nationale a voté, lundi 9 décembre, pour un "objectif de fin de mise sur le marché des emballages plastique à usage unique d'ici 2040". Porté par des députés LREM, cet amendement au projet de loi antigaspillage, examiné en première lecture, concerne "tous les emballages alimentaires, les flacons, bouteilles, ce qui est partout dans nos placards pour l'usage domestique et industriel", a souligné Laurence Maillart-Méhaignerie, élue dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine.

Avec ce dispositif – s'il est définitivement adopté par le Parlement – des objectifs successifs de réduction, de réutilisation ou de recyclage des emballages plastique à usage unique seraient fixés tous les cinq ans, jusqu'à mettre fin à leur mise sur le marché en 2040. La secrétaire d'Etat Brune Poirson y voit un "signal puissant" envoyé à l'industrie et un message adressé "aux partenaires européens" de la France. "L'avenir à long terme du plastique ne peut pas être celui de l'usage unique", a-t-elle insisté.

Des critiques à droite et chez les écologistes

A droite, Annie Genevard (LR) y a surtout entendu de "l'incantation" et a demandé au gouvernement pourquoi soutenir, dans ces conditions, un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, s'il souhaite supprimer ce type d'emballages dans vingt ans. Sur Twitter, le député européen David Cormand a ironisé sur "un signal très fort et très concret", estimant que cette décision envoyait le message suivant aux industriels : "Vous pouvez continuez comme avant à produire et utiliser du plastique pendant une génération."

En septembre, le Sénat s'était prononcé en faveur de l'interdiction du plastique à usage unique en 2040 avant de revenir sur son vote lors d'une seconde délibération.

