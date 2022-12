Immobilier : les constructions en bois de plus en plus plébiscitées pour les équipements collectifs

Les bâtiments construits en bois, des bâtiments plus verts ? Non seulement ils émettent moins de gaz à effet de serre, mais le matériau peut également être fourni par des entreprises locales. Reportage à Amiens.

Après les maisons et les immeubles, le bois conquiert tous les équipements collectifs. Amiens (Somme) se lance à son tour, avec une médiathèque en bois, chanvre, et ouate de cellulose. Le chantier n'a pas coûté plus cher qu'une construction traditionnelle. "On s'est rendu compte qu'en devenant prédominant, [le béton] a empêché à d'autres filières de naître, donc il n'y a pas eu de biodiversité dans la construction", explique Antoine Béal, architecte.

Moins de gaz à effet de serre

Le bois émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, un argument majeur pour la métropole d'Amiens. Sur les 13 entreprises qui travaillent sur le chantier, neuf sont de la région. Cyril Tailly, menuisier, a fabriqué les portes et fenêtres de la médiathèque à seulement quelques kilomètres d'Amiens. Le circuit court est un autre atout dans la transition écologique.