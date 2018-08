Fin des halogènes : quelles ampoules choisir pour les remplacer ?

Pourquoi interdire les ampoules halogènes en France ? La réponse est simple : réduire notre consommation. "Seulement 7 % de l'énergie consommée par les ampoules halogènes est convertie en lumière, assure notre journaliste Simon Ricottier, en direct du plateau de France 2. Les lampes halogènes produisent bien plus de chaleur que de lumière. Si on les interdit, c'est pour privilégier un éclairage plus économique et plus écologique comme les LED ou les ampoules basse consommation".

Quelles ampoules choisir ?

Il est fortement conseillé de se tourner vers les LED. "La durée de vie d'une ampoule halogène est de 2 000 à 3 000 heures. Une LED coûte un peu plus cher, mais peut durer jusqu'à 40 000 heures. Elle consomme aussi 5 fois moins d'électricité et elle est déjà en train de s'imposer. En 2016, 63 % des ampoules vendues en France étaient des LED", poursuit le journaliste.

Y a-t-il un danger pour la santé ? "Les autorités sanitaires restent quand même vigilantes concernant les effets de la lumière bleue émise par les LED. Elle pourrait s'avérer nocive à long terme pour nos yeux, mais aujourd'hui aucune étude ne le prouve", conclut Simon Ricottier.

