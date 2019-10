Environnement : une application récompense financièrement le recyclage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Vedène (Vaucluse), des habitants gagnent de l'argent en réalisant des gestes pour la planète. Grâce à une application gratuite sur un téléphone, déposer du verre est récompensé par un système de points. Ceux-ci seront ensuite dépensés chez des commerçants de proximité. "C'est un petit jeu, tout le monde joue à celui qui mettra le plus de bouteilles et de petits pots", raconte Alba Hommage, une utilisatrice de l'application Cliiink. Montant de l'investissement, 350 euros par bac de tri. Dans cette commune de 12 000 habitants, 615 personnes ont déjà téléchargé cette application depuis son lancement cet été.

"Ça oblige les gens à plus recycler"

Grâce à son dépôt de verre, Alba a gagné une réduction chez son poissonnier. 40 commerçants sur les 70 de la ville ont ainsi décidé de participer à cette opération, "Ça amène plus de monde et oblige les gens à plus recycler également", explique Joris Benoit, poissonnier à Vedène. Dans le Vaucluse, 15 communes ont déjà adopté ce système qui a permis d’accroître de 25% le tri du verre.

