Environnement : les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, selon l'agence Copernicus

Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées en moyenne sur la planète, d’après les relevés de Copernicus, l'agence européenne de surveillance climatique, et que franceinfo a pu consulter lundi 10 janvier. L'année 2021 se place comme la cinquième année la plus chaude de l’histoire.

Selon Mauro Facchini, responsable de l'observation de la Terre à la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace de la Commission européenne, "c’est un rappel de la hausse continue des températures globales et de la nécessité urgente à agir".

L’autre record souligné par le service de surveillance est celui de l’été 2021. Il a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec +0,3°C, par rapport aux vingt dernières années. Il y a eu jusqu’à +1,2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Le record de températures sur le continent a été battu en Sicile avec 48,8°C et les catastrophes climatiques se sont succédées.

Plusieurs événements extrêmes se sont produits au cours de l'été 2021 en Europe. Le mois de juillet a été marqué par de très fortes précipitations en Europe centrale occidentale, dans une région où les sols sont proches de la saturation, ce qui a entraîné de graves inondations dans plusieurs pays, les plus touchés incluant l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. À noter que 2020, pour autant, reste l’année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Avec des températures qui ont dépassé de presque 2,5°C la moyenne des dernières décennies.

