Crise climatique : les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie atteignent un nouveau record en 2023

Un record inquiétant pour le réchauffement de la planète. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont progressé de 1,1% en 2023 pour atteindre un niveau historique, a annoncé vendredi 1er mars l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur son site. Ce chiffre s'explique notamment par la faible production hydroélectrique causée par les sécheresses et par la croissance chinoise. La Chine, en ajoutant 565 millions de tonnes de CO2 au bilan mondial, a en effet poursuivi sa croissance économique riche en émissions, engagée après la crise du Covid-19.

Les émissions énergétiques, qui représentent de l'ordre de 90% du gaz carbonique émis par les activités humaines, ont augmenté de 410 millions de tonnes pour atteindre 37,4 milliards de tonnes l'an dernier, selon le bilan de référence de l'AIE, basée à Paris. La tendance apparaît toutefois moins mauvaise que l'année précédente, puisque les émissions avaient augmenté de 490 millions de tonnes en 2022.

Une lueur d'espoir du côté des énergies propres

Les chiffres de 2023 ne vont pas dans le bon sens, alors que les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, doivent chuter de 43% d'ici à 2030 par rapport à 2019, selon le Giec, pour espérer tenir la limite de 1,5°C de réchauffement climatique, fixée par l'accord de Paris.

Une bonne nouvelle cependant : "la transition vers les énergies propres", qui "se poursuit rapidement et freine les émissions", selon le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. Entre 2019 et 2023, les émissions liées à l'énergie ont ainsi progressé de quelque 900 millions de tonnes, mais ce chiffre aurait été trois fois plus important sans le déploiement de cinq technologies clés : le solaire, l'éolien, le nucléaire, les pompes à chaleur et les voitures électriques, souligne l'AIE dans un autre rapport.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.