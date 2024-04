Environnement : du Gard au Cher, quand les rivières retrouvent leur cours naturel

Les inondations sont parfois liées à la modification du parcours des rivières par l’homme. Aujourd’hui, plusieurs communes reviennent en arrière, afin de limiter les catastrophes.

À Alès (Gard), certaines maisons construites dans les années 80 sont en cours de destruction. À plusieurs reprises, des maisons du quartier du Moulinet ont été inondées, notamment en 2002, une année de crues exceptionnelles. La maison de Virginie Lance a été rachetée par l’État et l’agglomération au prix du marché, comme 25 autres maisons situées dans le même lotissement. Il est bâti là où se rejoignent le Gardon et le Grabieux, un ruisseau qui se transforme en torrent lors d’épisodes cévenols.

Rendre aux rivières leur place naturelle

Selon des études, même des travaux à plusieurs dizaines de millions d’euros sur ces rivières ne suffiraient pas à garantir la sécurité des habitants les plus exposés en cas de crues exceptionnelles. En lieu et place des maisons détruites, de la verdure. Reculer face aux inondations est parfois la dernière solution, quand les rives des cours d’eau sont très urbanisées.

Certaines communes tentent de rendre aux rivières leur place naturelle. Saint-Martin-d’Auxigny (Cher), 2 000 habitants, a connu plusieurs inondations. Pour éviter de nouvelles catastrophes, la commune a entrepris plusieurs chantiers. L’eau circule librement, là où une laiterie était construite autrefois à cheval sur la rivière. Sous le bâtiment, un tunnel qui faisait goulot d’étranglement en cas de crue a été démonté. La rivière a été déplacée au fil des siècles, élargie et rendue linéaire. Des travaux lui ont redonné sa forme d’origine, avec des méandres plus étroits. Elle déborde ainsi plus facilement dans un champ avant d’arriver dans le village, et ses courbes ralentissent la vitesse de l’eau.