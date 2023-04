Dans le Tarn, près de 2 000 manifestants sont attendus pour s’opposer au projet de construction de l’autoroute A69. Ils craignent l’abattage de 200 arbres. Le ministère de l’Intérieur redoute des violences comme à Sainte-Soline.

Des manifestants se sont installés sur le futur tracé de l'autoroute A 69. Au pied d'un chapiteau, ils sont prêts pour un week-end de contestation. Ils multiplient les actions, s'accrochant à certains arbres. "On voit tout ça et on se dit que ça va être détruit, c'est absurde", se désole un participant. Déterminés à montrer leur mécontentement, les opposants promettent un week-end pacifique.

Impact environnemental

Les travaux de l'A69 ont débuté il y a quelques jours. L'autoroute permettra de rallier Toulouse à Castres en une heure, contre 1h15 actuellement. Le chantier, classé prioritaire par l'État en 2019, est discuté pour son impact écologique. "On est à trois pas du Dicosa, une réserve naturelle", explique un manifestant. Plusieurs milliers d'entre eux sont attendus sur place, pour des conférences et des concerts. Une déclaration de manifestation a été déposée en préfecture, mais les autorités disent attendre des précisions sur son parcours.