Brut.

“Total ne fait pas 1 centime de surprofit en France. Tout le surprofit qu’il a est à l’international.” C’est ce qu’a déclaré Emmanuel Macron lors de son interview en marge de la COP27, ce lundi 7 novembre. Se déroulant cette année en Égypte, à Charm el-Cheikh, les États continuent dans la lancée de l’Accord de Paris, et espèrent arriver à tenir les promesses faites. Le président a été interviewé par Nathan Méténier, jeune conseiller pour le climat à l’ONU. “En tant que population, vous savez à quel point, tous, on galère avec cette inflation. Peu importe où on se place. (...) Pourquoi on ne se met pas tous ensemble, pour demander que ces entreprises des énergies fossiles ne puissent pas se retrouver dans des situations où elles se permettent d’obtenir autant de profits?”, lui a demandé le jeune homme.

“Sobriété, accélération du renouvelable, et nucléaire”

“Mon premier point c’est, les inégalités à l’égard des entreprises, vous les régler qu’avec un système de coopération internationale qui change le capitalisme, c’est l’axe minimal. Pas à l’échelle d’un État, ce n’est pas vrai. Et ça c’est ce qu’on a poussé, c’est ce qu’on a obtenu sur le principe, maintenant il faut accélérer sa mise en œuvre”, a répondu Emmanuel Macron.

“La deuxième chose, la rente des situations des États qui produisent de l’hydrocarbure, vous n’en sortez que si vous accélérez la sortie rapide des hydrocarbures. En tout cas, si vous réduisez votre dépendance. Et c’est exactement l’agenda qu’on porte autour de trois piliers: sobriété, accélération du renouvelable, et nucléaire. Et on ne passe que dans les trois. On ne sait pas faire, à la sortie de la dépendance aux fossiles si on n’a qu’un de ces piliers. Ce n’est pas vrai. Le tout renouvelable ça ne marche pas. Le tout sobriété, ça tue la croissance et la création d’emploi, et le tout nucléaire ça ne marche pas non plus d’avantage. C’est les trois ensemble”, ajoute-il.