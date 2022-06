Météo : une intense vague de chaleur prévue en fin de semaine prochaine

Dimanche 12 juin, les températures ont été estivales partout en France. À Paris, le thermomètre affichait 27 degrés et les températures vont encore grimper. Le thermomètre va virer au rouge à partir du vendredi 17, avec jusqu'à 41 degrés prévus par endroits. Il pourrait en effet faire jusqu'à 32 degrés à Amiens (Somme), 36 à Rennes (Ille-et-Vilaine) et 41 à Albi, dans le Tarn.

Une vague de chaleur inédite

La vague de chaleur pourrait être inédite. "[Si] elle se concrétise bien et apparait le 15 juin, elle pourrait constituer la vague de chaleur la plus précoce à l'échelle nationale depuis le début des relevés en termes de vague de chaleur", explique Tristan Amm, prévisionniste pour Météo-France. La vague d'air chaud remonte du Maroc par l'Espagne. À Séville (Espagne), le thermomètre affiche déjà 42 degrés et l'air est étouffant. Ces températures record pour la saison deviennent un phénomène de plus en plus fréquent.