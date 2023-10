Manifestation contre l'A69 : une journée de mobilisation "réussie" pour les Soulèvements de la Terre qui se désolidarisent des dégradations dans une cimenterie

Sept personnes ont été interpellées lors de cette manifestation qui s'est déroulée sur le chantier de l'A69, dans le Tarn, samedi 21 octobre.

La mobilisation contre le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres est "réussie", estime Léna Lazare, porte-parole des Soulèvements de la Terre, sur franceinfo, samedi 21 octobre. Elle précise que "les dégradations" commises dans une cimenterie n'étaient "pas portées" par les organisateurs. Selon la militante, les différents collectifs voulaient seulement y déployer des grandes banderoles et y inscrire des messages contre l'autoroute. La préfecture du Tarn a annoncé avoir interpellé sept personnes.

Franceinfo : C'est une journée réussie pour vous ?

Léna Lazare : Oui, c'est une journée réussie. On était contents d'accueillir plus de monde qu'à la dernière manifestation nationale. Le fait que la manifestation se soit déroulée principalement dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas eu de personnes blessées pas de tensions trop importantes avec le dispositif policier, ça fait que la journée est une réussite. On a bien vu que tout le monde était extrêment déterminé à continuer à se mobiliser dès demain avec la reprise de cette ferme qui a été expropriée il y a quelques semaines. Tout s'est passé à merveille.

Avec quelques incidents, notamment dans une cimentrie. Est-ce que vous assumez de l'avoir pris pour cible ainsi qu'une entreprise de BTP ?

Une action était prévue dans cette centrale à béton qui était une symbolique avec des grandes banderoles installées par des activistes grimpeurs. Il y avait aussi la volonté d'inscrire des messages contre l'autoroute sur la centrale à béton. Par contre les dégradations qu'il y a eu ensuite n'étaient pas portées par la coordination.

C'était le fait de militants radicaux ?

J'ai du mal à comprendre comment la préfecture trie les militants radicaux ou pas. On a vu des images de jeunes qui étaient masqués et on dit directement que ce sont des individus violents. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de violence envers des personnes lors de cette manifestation. Toutes les actions, à part les toupies qui ont été brûlées, sont des actions de désobéissance civile. Il n'y avait pas 2 500 militants radicaux. Les Soulèvements de la Terre ne revendiquent pas l'action contre la cimenterie en dehors des messages symboliques qui ont été laissés.

Comptez-vous installer une ZAD (zone à défendre) sur le tracé de l'autoroute ?

Ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des occupations sur le chantier, notamment les actions dans les arbres qui étaient reliées à des campements. L'idée avec la reprise de cette ferme expropriée, qui jouxte les terres de l'agriculteur qui héberge le campement, c'est d'en faire une base de vie pour continuer à occuper les chantiers. Ils couvrent 15 km, donc l'entièreté du chantier ne pourra pas devenir une zone à défendre. Ça va devenir une base pour continuer à faire des actions, pour empêcher l'abattage des arbres et la destruction des terres agricoles.