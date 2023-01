Climat : pour l'ONU, le "grand mensonge" des pétroliers doit être puni comme pour le tabac

"Certains producteurs d'énergies fossiles étaient parfaitement conscients dans les années 1970 que leur produit phare allait faire brûler la planète", a déclaré, mercredi, Antonio Guterres au cours d'un discours au Forum de Davos.

"Les responsables doivent être poursuivis." Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi 18 janvier à traîner devant la justice les majors pétrolières, comme les cigarettiers l'ont été, pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique. Les géants du tabacs aux Etats-Unis ont accepté de payer 246 milliards de dollars, en 1998, à 46 Etats sur une période de vingt-cinq ans, afin de couvrir les coûts engagés pour soigner d'anciens fumeurs.

"Certains producteurs d'énergies fossiles étaient parfaitement conscients dans les années 1970 que leur produit phare allait faire brûler la planète", a affirmé Antonio Guterres au cours d'un discours au Forum de Davos. "Mais comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre science", a-t-il ajouté, en déduisant que "certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge".

Le géant pétrolier ExxonMobil disposait, dès les années 1980, de prédictions sur le réchauffement climatique d'une justesse remarquable, réalisées par ses propres scientifiques, et qui se sont révélées être précisément ce qui s'est produit plusieurs décennies plus tard. Or, pendant des années, l'entreprise a publiquement jeté le doute sur l'état des connaissances scientifiques en la matière.