Côte d'Azur : l'heure est au nettoyage

Le bataillon d'une centaine d'hommes en blanc est en quête des boulettes noires qui jonchent le sol. Ils sont armés de pelles et de râteaux sur la plage de Pampelonne (Var) à la recherche de galettes d'hydrocarbures à ramasser. Le tri est minutieux, car il faut préserver ce qui reste du sable et des plantes aquatiques. Les vagues charrient encore le fioul qui s'échoue et s'agrège sur les plages en boulettes.

Une plainte déposée

"C'est du produit lourd qui doit être ramassé pour être ensuite éliminé dans des structures spécialisées, précise Éric Lefebvre, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer. Ce n’est pas du gazole ou de l'essence qui va pouvoir s'évaporer de lui-même." Onze jours après la collision de deux navires au large de la Corse, dimanche 7 octobre, 98% de la pollution a été officiellement récupérée. De nombreuses nappes de fioul flottent encore au large des côtes varoises. Roland Bruno, le maire de Ramatuelle a porté plainte contre les pollueurs.

