Costa Rica : un pays d’énergie verte et renouvelable

Le pays d'Amérique Centrale a réussi l'exploit de produire son électricité à partir de 99,99% d'énergies renouvelables. Son secret : utiliser la nature comme la pluie, le vent ou encore le soleil.

Le Costa Rica fait partie des rares pays à avoir réussi ce miracle : produire près de 100% de son électricité de manière renouvelable. Pour arriver à ce résultat, le petit état a misé sur ses ressources naturelles comme la chaleur de ses volcans et une pluie abondante toute l’année. L’eau est ensuite stockée dans plusieurs lacs artificiels et alimente 14 barrages hydroélectriques, comme dans le nord du pays où se trouve le barrage le plus puissant.





Produire de manière indépendante



"Ici, à la centrale d’Arenal, on produit environ 358 mégawattheures, ça correspond à peu près à de l’électricité pour 551 000 foyers costaricien", affirme Omar Castro, responsable de la centrale hydroélectrique et géothermique. Grâce à des turbines géantes, l’eau de chaque barrage est transformée en électricité. Le pays a aussi décidé de capter la chaleur de ses volcans en puisant à 2000 mètres sous le niveau de la mer et en créant des centrales géothermiques. L’état réussi donc aujourd’hui à produire son électricité de manière indépendante.