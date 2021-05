Climat : toute la France mobilisée

C'est un long cortège humain qui se mobilise dans toute la France. De Strasbourg (Bas-Rhin) à Nantes (Loire-Atlantique), Besançon (Doubs), Grenoble (Isère), Bordeaux (Gironde) ou encore Paris, ils sont des dizaines de milliers de tous âges à marcher pour le climat. Le même discours est sur toutes les bouches : concernant le climat, les réformes gouvernementales ne vont ni assez vite, ni assez loin. "On veut vivre dans de meilleures conditions que là", s'exclame une jeune femme. Beaucoup de jeunes très engagés sont aussi dans le mouvement.

Partout en France

À Lyon (Rhône), la marche s'est faite en famille. "D'ici quelques années, il n'y aura plus de nature, plus rien, plus de terre", se désole une jeune manifestante. À Paris, les plus anciens aussi crient leur colère. "Il fait des annonces médiatiques et après, on pédale à l'envers !", tonne une manifestante. Une colère suite à la convention citoyenne pour le climat, jugée insuffisante. Un ultime coup de pression avant la consultation de la loi par le Sénat.