VIDEO. Le casoar, un animal à l'aspect préhistorique qui descend tout droit des dinosaures

Le casoar est le troisième plus grand volatil du monde. Cette espèce se nourrit principalement de fruits mais aussi d'insectes et de petits animaux. Leur particularité est qu'ils ne mâchent pas leur nourriture mais ils la gobent directement. Et par leurs déjections, ils dispersent des graines de fruits et jouent ainsi un rôle écologique très important sur les îles qui les abritent.

Une autre particularité de ces oiseaux est que leurs œufs sont de couleur verte et ce sont les mâles qui sont chargés de les mettre en sûreté. Le géniteur d'un casoar peut d'ailleurs devenir particulièrement agressif lorsqu'il s'agit de protéger ses petits. Ses griffes puissantes lui servent à se défendre tout comme la proéminence qui couronne sa tête. Celle-ci est composée de kératine et lui permet d'asséner des coups violents à ses adversaires.

Si l'aspect du casoar semble préhistorique, ce n'est pas étonnant puisque l'oiseau a évolué directement depuis les dinosaures.