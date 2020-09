VIDEO. Connaissez-vous l\'antilope cervicapre ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Derrière ces longues cornes, se trouve l'un des mammifères les plus rapides du monde. C'est l'antilope cervicapre, une espèce présente à l'état sauvage uniquement en Inde. Sa spécificité : ses deux longues cornes torsadées pouvant mesurer jusqu'à 70 centimètres. Seuls les mâles en possèdent et s'en servent pour se battre. Le vainqueur du combat devient le chef d'un groupe pouvant aller jusqu'à 50 femelles et jeunes.

Au quotidien, les antilopes cervicapre sont toujours à l'affût d'une attaque. Au moindre danger, le bond d'une antilope peut entraîner tout le troupeau à fuir. Elles peuvent alors galoper à une allure proche de 80 kilomètres par heure et la maintenir pendant 25 kilomètres. En comparaison, le guépard peut atteindre les 110 kilomètres par heure à pleine vitesse, mais seulement sur quelque centaines de mètres. Au fil du temps, les populations d'antilopes cervicapre se sont largement réduites à cause de la chasse et de la destruction de leur habitat.

Aujourd'hui, les zones naturelles protégées d'Inde abritent la quasi totalité de l'espèce.