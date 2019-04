VIDEO. Bonne nouvelle pour l'une des baleines les plus menacées au monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est un heureux événement pour le monde marin. Une baleine de Biscaye a donné naissance à sept petits, une portée considérable pour ce mammifère. Cette reproduction est une lueur d'espoir pour cette espèce particulièrement menacée. En effet, le caractère paisible de ces baleines en a fait une cible privilégiée des chasseurs, au point que sa capture a été mondialement interdite dès 1937 pour empêcher son extinction. Malgré cette mesure radicale, la survie de cet animal marin est encore mise en péril par l'homme.

Une population en déclin

Sur les 73 baleines de Biscaye retrouvées mortes entre 1970 et 2006, près de la moitié ont été des victimes directes des activités humaines. Certaines se sont emmêlées dans les filets de pêche, d'autres sont entrées en collision avec des bateaux ou encore déstabilisées par la pollution sonore. Ces nuisances ont attisé les inquiétudes des scientifiques, d'autant plus qu'aucune nouvelle naissance n'avait été recensée en 2018. "Si nous ne prenons pas les choses au sérieux et ne trouvons pas une solution, ça pourrait être le début de la fin", s'alarmait le spécialiste Barb Zoodsma.

Heureusement, en ce début d'année, sept mères ont été observées aux cotés de leur baleineau, un signe positif bien que la population soit toujours en déclin. En effet, sur la période 2017-2019, les chercheurs ont comptabilisé 20 décès pour 12 naissances.