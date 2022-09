Environnement : l'interdiction de la pêche du corail rouge au centre des débats

Très prisé des pêcheurs méditerranéens, le corail rouge se fait de plus en plus rare et la question de l'interdiction de sa pêche se pose. En Italie, les pêcheurs ne veulent pas en entendre parler.

C’est l’or rouge de la Méditerranée. Depuis l’Antiquité, les hommes plongent pour aller le pêcher dans les profondeurs. Mais le corail rouge se fait de plus en plus rare et sa pêche est soumise à une réglementation. En Italie, elle n'est autorisée que quatre mois par an. Un pêcheur italien explique qu’un kilo vaut entre 1 300 et 1 500 euros, preuve de sa valeur.

Une tentative de repeuplement

Mais l’or rouge est de plus en plus rare et la question de l’interdiction se fait insistante. Si en Sardaigne, île où la plante porte bonheur, on ne veut pas entendre parler d’une interdiction, à Monaco, la question du repeuplement des fonds marins fait son chemin. “On veut juste la remettre là où elle était il y a 30 ans”, appuie Stéphanie Reynaud-Berthier, chargée de recherche au centre scientifique de Monaco. Les récifs coralliens encore intacts sont de plus en plus rares en mer méditerranéenne.