Biodiversité : un site recense les espèces d'animaux menacées en France

Mercredi 7 décembre, la journaliste Françoise Vallet, sur le plateau du 12/13, présente un site de France Info qui dresse l'inventaire des animaux menacés en France.

À l'occasion de la COP15, le site France Info a dressé, région par région, un inventaire des espèces menacées près de chez soi. "En Bretagne par exemple, on a le macareux moine, un oiseau des mers (…) Il est victime de la pollution plastique et se prend dans les filets de la pêche intensive ", indique Françoise Vallet, présente sur le plateau du 12/13, mercredi 7 décembre.

17 % de la faune et de la flore menacées en France

En Guadeloupe, l'iguane des petites Antilles est en danger d'extinction, victime de l'agriculture intensive et des rats arrivés avec l’homme par bateau. Plusieurs espèces sont ainsi classées. "L’inventaire national du patrimoine naturel montre qu’en France, 17 % de la faune et la flore sont menacées", poursuit la journaliste. Leur disparition est aussi dangereuse pour les humains, puisque, par exemple, le Chardonneret élégant, un oiseau menacé, est un prédateur pour les chenilles, et est utile dans les jardins.