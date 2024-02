Biodiversité : les rodéos sauvages, le nouveau fléau des campagnes

Les campagnes ne sont désormais plus épargnées par les rodéos sauvages. Les motards se donnent rendez-vous pour des compétitions dans la forêt.

En pleine forêt ou à travers champs, les moteurs vrombissants, ils passent à toute allure à côté des promeneurs et sont accusés de saccager la nature. Les rodéos sauvages se mettent au vert et s’invitent à la campagne. Dans une forêt de Seine-et-Marne, le maire de Moussy-le-Neuf, Bernard Rigault, découvre régulièrement des sentiers secondaires. "Ici, théoriquement, il y a des arbres et des arbustes partout. Là, vous avez la trace d’un sentier créé de toutes pièces en cassant les arbres", témoigne-t-il.

Un phénomène qui pourrait s’amplifier

Selon l’édile, les motocross et quads sont désormais apportés en nombre, par camion. Dans la commune, le passage régulier de ces pilotes amateurs commence à agacer les riverains. "Le plus ennuyant, c’est le bruit", confie l’un d’eux. Des tensions éclatent entre motocyclistes et agriculteurs. Ces passages répétés perturbent la faune et la flore. Aussi, l’Office français de la biodiversité alerte : "le phénomène va s’amplifier, et (…) il faudra des années pour que ça repousse", prévient Frédéric Kerinec, inspecteur dans l’Oise.