Biodiversité : la Grande Barrière de corail frappée par le pire épisode de blanchissement jamais observé

La Grande Barrière de corail, au nord-est de l'Australie, subit actuellement le pire épisode de blanchissement jamais observé, sous l'effet du réchauffement climatique. Au total, 730 récifs sur les plus de 1 000 observés ont blanchi ont été endommagés, a annoncé mercredi 17 avril l'autorité en charge de ce joyau naturel.

"L'impact cumulé subi par la barrière cet été a été plus élevé que les étés précédents", souligne dans un communiqué l'autorité du parc marin de la Grande Barrière, qui dépend du gouvernement fédéral australien. Annoncé en mars, ce nouvel épisode de blanchissement massif, dû à la hausse de la température de l'eau, qui entraîne l'expulsion des algues symbiotiques donnant au corail sa couleur vive, est le cinquième en huit ans. Si les hautes températures persistent, le corail devient blanc et meurt.

Ce phénomène de dépérissement menace la survie des récifs de coraux des quatre coins du monde, a alerté l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique lundi. La Grande Barrière de corail, qui s'étend sur 2 300 km le long de la côte de l'Etat du Queensland, est souvent considérée comme la plus grande structure vivante du monde. Elle abrite une biodiversité extrêmement riche, avec plus de 600 espèces de coraux et 1 625 espèces de poissons.