Alsace : le retour des cigognes

Avec le retour des beaux jours, les cigognes sont de retour en Alsace. À Ribeauvillé dans le Bas-Rhin, elles récupèrent un peu partout des matériaux qui agrémentent leurs nids, puis elles s’y installent, confortablement. Les nids peuvent peser jusqu’à une tonne. Tous les ans, Jean-Claude Caspar les observe à Zellenberg (Haut-Rhin). “Depuis deux ans, un deuxième nid est venu s’installer sur une cheminée désaffectée (...) et c’est un nid qui a été construit intégralement par les cigognes”, explique-t-il.



“Il n’y en avait plus que neuf en 1974 ”

En Alsace, 1 150 couples de cigognes ont été recensés l’année dernière alors qu’il n’y en avait plus que neuf en 1974. Gérard Wey, ornithologue, a œuvré pour sauver l’espèce en voie d’extinction dans la région. Aujourd’hui, il constate que les couples se multiplient tous les ans un peu plus. “On peut encore assister à une augmentation des populations, mais certainement beaucoup moins que l’augmentation à laquelle on a assisté”, confie-t-il.