Autriche : les images spectaculaires d'un lac gelé

Le lac Neusiedl, niché entre la frontière autrichienne et hongroise, s'est recouvert de glace avec la chute des températures. Le lac gelé offre un magnifique paysage.

Face à une telle vue, le temps semble suspendu. Entre la frontière autrichienne et hongroise, le lac Neusiedl a gelé en janvier et s'est endormi pour l'hiver. Sur le rivage, le vent et le froid glacial ont sculpté d'étranges formes. Le paysage a été figé par une tempête et des températures négatives. La glace s'étend désormais sur des kilomètres.

Un spectacle éphémère

Les passants et les curieux viennent observer avec admiration les bancs, les échelles des baigneurs et l'eau, qui ont été recouverts d'une épaisse couche de glace. Surnommée "la mer des Viennois", le lac Neusiedl ressemble à présent à une immense patinoire éphémère. La glace devrait de nouveau céder sa place à l'eau dans quelques semaines, avec le retour des rayons du soleil.